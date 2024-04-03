Van İl Seçim Kurulu Başkanlığı, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Zeydan'ın "seçime yeterliliği olmadığı" gerekçesiyle "seçilmemiş sayılmasına" ve sonraki en çok oy alan ve seçilme yeterliliğine sahip ikinci sıradaki adaya mazbatanın teslim edilmesine karar vermesinin ardından kent genelinde protestolar başlamış ve olaylar çıkmıştı.

İl Seçim Kurulu'nun aldığı bu karar sonrası Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel kararı eleştirmiş ve DEM Parti'ye destek için Van'a heyet göndermişti.

CHP'li heyetin kente ulaşmasının ardından "demokrasi" mesajlarının verildiği esnada flaş bir belge basına sızdı.

Basına sızan belgede CHP, ikinci parti olarak seçimi tamamladığı Van'ın Saray ilçesinde DEM Partili adayın mazbatasının iptali için İlçe Seçim Kurulu'na başvuruda bulundu. 31 Mart seçimlerinde yüzde 51 oy alan DEM Partili Davut Acar'a mazbata verilmemesi için İlçe Seçim Kurulu'na başvuru yapan CHP Saray İlçe Örgütü, mazbatanın kendilerine verilmesini istedi.

İşte CHP'nin İlçe Seçim Kurulu'na yaptığı o başvuru: