Cumhuriyet Halk Partisi Van İl Kadın Kolları Başkanı Beyhan Aslan ve yönetim kurulu üyeleri Türkiye'de kadınların belediyelerde seçme ve seçilme hakkı kazanmasının 93. yıldönümüne ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi.

“CUMHURİYET BİR KADIN DEVRİMİ OLARAK TARİHE GEÇTİ”

Türkiye'nin ilk kadın belediye başkanının 3 Nisan 1930’da, Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Kılıçkaya beldesinden Sadiye Hanım’ın seçildiğini bildiren Aslan, “Türkiye’de kadınların seçme ve seçilme hakkı kazanmasının ilk adımı 3 Nisan 1930 tarihinde, Belediye Kanunu'nun kabulüyle başladı. Ardından 1933 yılında köy, muhtar ve ihtiyar heyetlerinde, 1934 yılında da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde seçme ve seçilme hakkı ile Cumhuriyet bir kadın devrimi olarak tarihe geçti.

Bir kez daha Büyük Atatürk’ü saygıyla ve minnetle anıyoruz. Türkiye'nin ilk kadın belediye başkanı; 3 Nisan 1930’da, Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Kılıçkaya beldesinden seçilen Sadiye Hanım’dır. Aradan geçen 93 yılda 19 yerel seçim yapıldı.

Bu seçimlerin sonucunda sadece 156 kadın belediye başkanı seçilirken erkeklerde bu sayı 32 bindir. Bu tablo kadınların başarısızlığı, yetersizliği ya da isteksizliğinden kaynaklanmıyor. Kadın erkek eşitliğine inanmayan zihniyetten kaynaklanıyor. Bugüne kadar kadın belediye başkanı oranı en fazla yüzde 3’e çıkabildi. Kadın belediye meclis üyesi oranı en fazla yüzde 11, kadın il genel meclis üyesi oranı en fazla yüzde 3 olabildi.” ifadelerine yer verdi.

“BİZ MİLLETİZ, MİLLET İTTİFAKI’YIZ, ÇOK GÜÇLÜYÜZ”

AK Parti’nin Yeniden Refah Partisi ve HÜDA-PAR ile ittifak yapmasını eleştiren Aslan,“Biz kadınlar yeni haklar kazanmak bir yana mevcut haklarımızın gasp edilmemesi için mücadele eder hale geldik. Ancak Cumhuriyetimiz ikinci yüzyılına girerken demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini yeniden inşa etmekte kararlıyız. Kadınların haklarını tek tek budamaya çalışan tek adam rejimi, seçimi kaybetme korkusuyla üç-beş oyun peşine düştü.

Terör örgütü Hizbullah’ın siyasi uzantısı olan HÜDA-PAR’ı ve kadın düşmanı zihniyetiyle övünen Yeniden Refah Partisi’ni Cumhur İttifakı’na dâhil etti. AKP’nin yıllardır ‘mış’ gibi yaparak gizlemeye çalıştığı gerçek zihniyeti böylece apaçık ortaya çıktı.

Fakat sanmasınlar ki; korktuk, sindik. Karşılarına aldıkları sadece ülkenin yarısını oluşturan kadınlar değil. Bu ülkede haktan, hukuktan, adaletten ve eşitlikten yana olan erkekler de bizim tarafımızda. Gelecekleri çalınmasın diye sandığa gidecek olan gençler de bizimle. Biz milletiz, Millet İttifakı’yız, çok güçlüyüz. Bizler karar mekanizmalarında eşit temsil edilmek istiyoruz. Ancak kimliğinde kadın yazmasının temsil için yeterli olmadığını çok net biliyoruz.” şeklinde konuştu.

“HANGİ BAŞARIDAN SÖZ EDİYORSUNUZ”

Açıklamalarında İstanbul Sözleşmesine değinirken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın İstismara uğrayan çocuklar için sarf ettiği sözleri hedef alan Aslan, “İstanbul Sözleşmesi’nden çıkış kararına susanların, 6284 saldırı altında iken koltuk sevdasına ses çıkarmayanların bazıları da kadındı. İstismara uğrayan çocuklar için ‘bir kereden bir şey olmaz’ diyen de bir kadındı.

H.K.G davasından bahsederken çocuğa yönelik istismarın siyasetin konusu olmadığını ve bunların her toplumda yaşanabilecek şeyler olduğunu söyleyen de bir kadındı. Üstelik bu zat kadından da sorumlu olan bir bakan. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık bunlarla da kalmayıp, deprem sonrasındaki kayıp çocukların büyük bir kısmının hastanelerde tedavi altında olduğunu varsaydıklarını söyledi. Varsaymak ne demek? Bu ne utanmazlık! Ardından kayıp bir bebeğin depremden 54 gün sonra ailesine teslim edilmesini bir başarı hikâyesi gibi göstermeye çalıştı.

54 gündür neredeydiniz? Bu nasıl bir aymazlık… Hala çocuklarını arayan aileler varken hangi başarıdan söz ediyorsunuz? Sorumluluğunuzu yerine getirin ve kayıp çocuklarımızın akıbetini tek tek açıklayın.” dedi.

“YA ÖZGÜRLÜĞE YA DA ESARETE OY VERECEĞİZ”

14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan genel seçimlerin kadınlar için hayati önem arz ettiğini vurgulayan Başkan Aslan, “Cumhuriyet tarihinin en kritik seçimine sayılı günler kaldı. Bu seçim biz kadınlar için hayati öneme sahip. Bir yanda kadınların yasal haklarını gasp edenler; diğer yanda ise ‘Yasalara Dokunma, Uygula’ diyenler var.

Bir yanda İstanbul Sözleşmesi’ni fesih eden Erdoğan; diğer yanda İstanbul Sözleşmesi’ni 24 saat içerisinde yeniden yürürlüğe koyacak olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu var. Bir yanda kadın düşmanları; diğer yanda eşitliği savunanlar var. Bir yanda tek adam rejimi; diğer yanda güçlendirilmiş parlamenter sistemle halkın iktidarı var.

Bir yanda Cumhuriyet devrimlerinin düşmanları; diğer yanda Cumhuriyet’i demokrasi ile taçlandırmak isteyenler var. Biz bu seçimlerde ya özgürlüğe ya da esarete oy vereceğiz. Biz kadınlar, Cumhuriyetimizin kurucu değerlerinden asla vazgeçmeyeceğiz. Kadın erkek, bir arada, dayanışma içinde eşit, özgür bir Türkiye'yi yeniden kuracağız. Millet İttifakı’nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde; biz kazanacağız! Demokrasi kazanacak!” açıklamalarında bulundu.

Gazetevan