Gümrük Kaçağı Skandalı Patlak Verdi

Bu durum, parti içinde büyük bir sarsıntıya yol açtı Edirne Milletvekili Ediz Ün, parti genel merkezine gelerek Özgür Özel ile yaptığı görüşmelerin ardından istifasını sundu; böylece iddiaların gölgesinde kalan Ün, adli süreç tamamlanana kadar partiden ayrılmayı tercih etti.

Adli Süreç Belirsizliği Sürüyor

CHP Genel Merkezi, Ediz Ün'ün talebinin kabul edildiğini duyurarak, hukuki sürecin sonuçlanmasının ardından Ün'ün partiye dönüşüyle ilgili karar verileceğini belirtti; bu gelişmeler, parti içinde tartışmalara yol açmaya devam ediyor.