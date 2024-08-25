Özel, Gerçek Gündem'e verdiği röportajda, "Ayağım kırıldığında ilk telefon Bahçeli'den geldi," diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Özel, bu süreçte birçok lider ve parti temsilcisinin kendisini arayarak iyi dileklerini ilettiğini de belirtti. Özellikle Meclis Başkanı’nın hem telefonla araması hem de bizzat yanına gelerek geçmiş olsun dileklerini iletmesi, siyasetin sıcak yüzünü bir kez daha gösterdi. Özel'in kırık ayağı nedeniyle Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM'deki oturumuna katılamadığı, ancak daha sonra ortopedik destekle Can Atalay oturumuna katıldığı da öğrenildi.

Bu olay, siyasi rekabetin ötesinde, insanlığın ve dayanışmanın hâlâ güçlü bir şekilde var olduğunu ortaya koyuyor. Bahçeli'nin bu jesti, siyasetin soğuk yüzünde bir parça da olsa sıcaklık yaratmayı başardı.