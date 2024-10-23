CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ziyaret ettiği ilk il Diyarbakır oldu. Dün gece Diyarbakır’a giden Özgür Özel bugün çeşitli ziyaretler gerçekleştirecek.

Diyarbakır ziyaretinin ardından sırasıyla Batman, Mardin, Şırnak, Hakkari’ye gidecek olan Özel, son olarak Van’da olacak. 26 Ekim Cumartesi Van’a geçecek olan Özgür Özel’in ilk ziyareti CHP Van İl Başkanlığına olacak.

CHP Van İl Başkanı Av. Seracettin Bedirhanoğlu, Genel Başkan Özgür Özel’in programının detaylarını paylaştı. Bedirhanoğlu’nun verdiği bilgiye göre CHP Genel Başkanı Özel’in Van programı şu şekilde;

26 Ekim Cumartesi

CHP Van İl Başkanlığı

Gençlik buluşması (Van Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu)

Sivil Toplum Kuruluşları (STK) toplantı

27 Ekim Pazar

Van Valiliği Ziyareti

Van Büyükşehir Belediyesi Ziyareti

Van’dan ayrılış.