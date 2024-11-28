2025'e artık kısa bir süre kaldı. Birçok vatandaş yeni yılın gelmesiyle artacak fiyatlardan etkilenmemek için her sene olduğu gibi masraflarını yine yılın bu dönemine kadar bekletti. Pasaport, ehliyet harçları ve bilimum tüketim malzemelerinin fiyatları yeni yılla birlikte artışa geçecek. 2025 yılında trafik cezalarında da önemli bir artış yaşanacak. Örneğin 2025'te ehliyetsiz araç kullanmanın cezası 18 bin 679 liraya yükselecek.
Peki 2025 yılında trafik cezaları ne kadar artacak? İşte tüm merak edilenler...
2025'TE TRAFİK CEZALARI NE KADAR OLACAK?
Kırmızı ışıkta geçmenin cezası
2024: 1.506 TL
2025: 2.167 TL
Hatalı park cezası
2024: 691 TL
2025: 994 TL
Hız sınırı aşma (Yüzde 10 ila 30)
2024: 1.506 TL
2025: 2.167 TL
Alkollü araç kullanma (En düşük)
2024: 6.439 TL
2025: 9.267 TL
Araç kullanırken telefonla konuşma
2024: 1.510 TL
2025: 2.173 TL
Engelliler için ayrılan yere park etmek
2024: 1383 TL
2025: 1990 TL
Emniyet kemeri kullanmamak
2024: 690 TL
2025: 993 TL
Seyir halinde cep telefonu kullanmak
2024: 1056 TL
2025: 2167 TL
Drift cezası
2024: 32.233 TL
2025: 46.392 TL
Yönetmeliğe aykırı nitelikte plaka takmak
2024: 2.647 TL
2025: 3.810 TL
Muayenesiz araçla trafiğe çıkmak
2024: 1.506 TL
2025: 2169 TL
Yasak olan yerde sollama yapmak
2169 TL
Ehliyetsiz araç kullanmak
18679 TL
Aracı plakasız kullanmak
11754 TL
Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkmak
995 TL.