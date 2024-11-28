2025'e artık kısa bir süre kaldı. Birçok vatandaş yeni yılın gelmesiyle artacak fiyatlardan etkilenmemek için her sene olduğu gibi masraflarını yine yılın bu dönemine kadar bekletti. Pasaport, ehliyet harçları ve bilimum tüketim malzemelerinin fiyatları yeni yılla birlikte artışa geçecek. 2025 yılında trafik cezalarında da önemli bir artış yaşanacak. Örneğin 2025'te ehliyetsiz araç kullanmanın cezası 18 bin 679 liraya yükselecek.

Peki 2025 yılında trafik cezaları ne kadar artacak? İşte tüm merak edilenler...

2025'TE TRAFİK CEZALARI NE KADAR OLACAK?

Kırmızı ışıkta geçmenin cezası

2024: 1.506 TL

2025: 2.167 TL

Hatalı park cezası

2024: 691 TL

2025: 994 TL

Hız sınırı aşma (Yüzde 10 ila 30)

2024: 1.506 TL

2025: 2.167 TL

Alkollü araç kullanma (En düşük)

2024: 6.439 TL

2025: 9.267 TL

Araç kullanırken telefonla konuşma

2024: 1.510 TL

2025: 2.173 TL

Engelliler için ayrılan yere park etmek

2024: 1383 TL

2025: 1990 TL

Emniyet kemeri kullanmamak

2024: 690 TL

2025: 993 TL

Seyir halinde cep telefonu kullanmak

2024: 1056 TL

2025: 2167 TL

Drift cezası

2024: 32.233 TL

2025: 46.392 TL

Yönetmeliğe aykırı nitelikte plaka takmak

2024: 2.647 TL

2025: 3.810 TL

Muayenesiz araçla trafiğe çıkmak

2024: 1.506 TL

2025: 2169 TL

Yasak olan yerde sollama yapmak

2169 TL

Ehliyetsiz araç kullanmak

18679 TL

Aracı plakasız kullanmak

11754 TL

Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkmak

995 TL.