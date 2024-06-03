3 HAZİRAN ALTIN FİYATLARI: ÇEYREK ALTIN, GRAM ALTIN NE KADAR?

Bugün altın piyasasında yoğun bir hareketlilik yaşanıyor. Çeyrek altın, ata altın, büyük altın ve tam altın gibi çeşitli altın türlerinin fiyatları merak konusu. Peki, 3 Haziran altın fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM VE GÜNCEL DEĞERLER

Çeyrek altın ve gram altının fiyatlarına dair araştırmalar hız kazandı. Çeyrek altın bugün ne kadar? Gram altın fiyatları ne kadar oldu? sorularının yanıtları aranıyor. Altın yatırımcıları ve meraklıları için güncel fiyatlar oldukça önemli.

GRAM ALTIN FİYATLARINDA YAŞANAN DEĞİŞİM

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlayarak 2 bin 408 lira seviyesinde işlem görüyor. Geçen haftanın son işlem gününde yaşanan gerilemeyle birlikte gram altının değeri yüzde 0,7 azalışla 2 bin 410 liraya geriledi. Bu hafta öne çıkan faktörler arasında ECB faiz kararı ve ABD istihdam raporu verileri bulunuyor. Yatırımcılar, bu gelişmeleri yakından takip ederek altın piyasasındaki değişimleri değerlendiriyor.

Çeyrek altın, ata altın, büyük altın ve tam altın gibi farklı altın türlerinin de bugünkü fiyatları merakla bekleniyor. Piyasada yaşanan hareketlilik ve güncel gelişmeleri takip etmek için güncel altın fiyatlarını kontrol etmek önem taşıyor.