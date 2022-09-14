Büyükşehir Belediyesinin yol yapım çalışması devam ediyor

Van Büyükşehir Belediyesi, Bitümlü Sıcak Karışımlı (BSK) sıcak asfalta göre daha ekonomik ve daha kaliteli olan beton yol çalışmalarını sürdürüyor. Kentteki ilk uygulamasını geçtiğimiz yıl yapan büyükşehir belediyesi, aldığı olumlu sonuçların ardından bu yıl da Çaldıran ilçesinde 13.5 kilometrelik beton yol çalışması yürütüyor.

Kent merkezine yaklaşık 106 kilometre uzaklıkta bulunan ve zaman zaman eksi 40 dereceyi bulan dondurucu soğuklarıyla Türkiye’nin en soğuk ilçesi olarak bilinen Çaldıran’da 4 noktada yapılan beton yol çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar 13.5 kilometrelik yolun yaklaşık 9.7 kilometrelik kısmı tamamlanırken, 3.8 kilometrelik kısımda ise çalışmalar sürüyor.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan altyapı ve alt temel malzemesi seriminin ardından beton serimi yapılıyor. Yapılan çalışmalarla 9.7 kilometrelik Yukarı Mutlu ve Aşağı Mutlu mahalle yolları tamamlanırken, 3.8 kilometrelik Aşağı Dikme ve Emek mezrası yolunda ise çalışmalar devam ediyor.iha