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Mayıstaki seçimlerden hemen sonra göreve gelen hükümet yetkilileri özellikle ekonomi alanında büyük bir mücadeleye başladı.

Enflasyonu tek haneye indirmeyi temel hedef alan ekonomi kurmayları mesailerine devam ediyor.

Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı'nda "Fiyat İstikrarı ve İstikrarı ve Enflasyonla Mücadele Önerileri" temalı 2023 Yılı 2.Yarıyıl Ekonomi ve İstişare Toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da katıldı.

Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen Yılmaz, toplantı içeriği hakkında bilgi verdi, gündeme gelen konuları sıraladı.

"Harcama tedbirleri mutlaka alınmalı"

Yılmaz, kamuda ve genel anlamda tasarruf tedbirleri alınması yönünde toplantıda genel bir beklenti ifade edildiğini belirtti.

Yılmaz, "Harcama tedbirleri mutlaka alınmalı. Toplantıda kamuda genel bir harcama tedbiri alınması yönünde bir beklenti ifade edildi. Bu konuda Cumhurbaşkanımızın bir genelgesi var, bakanlığın yürüttüğü bir çalışma var. Bunları önümüzdeki gündemde toplumla daha fazla paylaşacağız.

"Yurt içi üretimine seçici destekler vermeliyiz"

Cari açığı düşürmeye dönük tedbirler de ifade edildi. Cari açık tasarruf açığıdır. Yatırımları finanse ettiğiniz kullandığınız iç tasarruf kadar dış tasarrufu da kullanırsınız bu da cari açığı doğurur.

Cari açığı aşağı çekmiş olacağız. Dışa bağımlılığı azaltıcı, yerli milli üretimi desteklemeli, ara malların yurt içi üretimine seçici destekler vermeliyiz görüşlerini ifade edeyim." diye konuştu.

"Hedef yapısal reformlarla yola devam etmek"

Yılmaz, Türkiye'nin yapısal reformlarla yoluna devam etmeyi hedeflediğini söyledi.

Cevdet yılmaz şöyle konuştu:

"Verimliliği ve rekabeti artıracak yapısal reformlar üzerinde duruldu. Yapısal reformların 2 boyutu olduğunu ben buradan ifade etmek isterim. Birincisi, yapısal reformlar orta vadede somut sonuçlar üreterek kıymetli bir değişime yol açarlar. Bu anlamda önemlidirler.

En az bunun kadar önemli olan beklentiler kanalı ile yapısal reformların yaptığı etkidir. Yapısal reform yapabilen ülkeler geleceği daha parlak ülkelerdir. Beklentilerin daha hızlı iyileştiği ülkelerdir.

Yapısal reformlar bu yönüyle kısa vadede de beklenti yoluyla etkide bulunurlar.

Dolayısıyla Türkiye olarak bizim maliye politikaları para politikalarının yanısıra bu sacayağının üçüncüsü yapısal reformlarla yolumuza devam etmek."

ENSONHABER