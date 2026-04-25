Altın fiyatları, son haftada yaşadığı düşüşle yatırımcıların dikkatini çekerken, gram ve çeyrek altın 5 haftanın ardından ilk kez kayıpla haftayı kapattı.

HÜRMÜZ GERİLİMİ PİYASAYI BASKILADI

ABD ile İran arasında ilan edilen ateşkese rağmen Hürmüz Boğazı’na ilişkin belirsizlik ve abluka endişesi, altın piyasasında baskı oluşturdu. Küresel gelişmelerin etkisiyle altın fiyatlarında yön arayışı sürerken, düşüş eğilimi öne çıktı.

ONS ALTINDA YÜZDE 2,5’LİK KAYIP

Ons altın haftayı yüzde 2,51 değer kaybıyla 4.709 dolardan kapattı. Hafta içinde en düşük 4.657, en yüksek ise 4.833 dolar seviyesi görüldü.

GRAM ALTINDA 5 HAFTA SONRA DÜŞÜŞ

Ons altındaki gerileme ve iç piyasadaki talep düşüşü gram altına da yansıdı. Gram altın haftayı yüzde 2,33 kayıpla 6.812 TL seviyesinde tamamladı. Böylece gram altın, 5 haftanın ardından ilk kez haftalık bazda düşüş yaşadı.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI DA GERİLEDİ

Cumhuriyet altınının satış fiyatı yüzde 2,39 düşüşle 46 bin 205 liraya gerilerken, çeyrek altın ise yüzde 2,41 değer kaybederek 11 bin 489 liraya indi.

GÖZLER YENİ GÖRÜŞMELERDE

Piyasalar, önümüzdeki günlerde İslamabad’da yapılması beklenen ateşkes görüşmelerinden çıkacak sonucu yakından takip ediyor.