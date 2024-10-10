Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen ve kan donduran cinayet, 15 yıl önce İstanbul'da gerçekleştirildi.
Lise öğrencisi Münevver Karabulut, tarihler 3 Mart 2009 tarihinde Cem Garipoğlu tarafından vahşice öldürüldü.
DNA'SI DOĞRULANDI
Karabulut’u vahşice öldüren Cem Garipoğlu’nun mezarı, DNA işlemleri yapılmak üzere açılmıştı.
Garipoğlu’nun kemikleri, DNA işlemleri için 03.10.2024 Adli Tıp Kurum’una getirilmişti.
KEMİKLER DEFNEDİLMEK ÜZERE GÖTÜRÜLDÜ
Biten işlemlerinin ardından Garipoğlu Ailesi'nin bugün avukatı, Adli Tıp Kurumu'na kemikleri teslim almak için geldi.
Kemikleri teslim alan avukat, defnedilmek üzere götürdü.
Kaynak: İHA