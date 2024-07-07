Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği Van Kültür Yolu Festivali, Cem Adrian konseriyle devam etti. Konser öncesi sosyal medya hesaplarından Vanlılara davette bulunan Cem Adriad, "Bugece Van 💎 Kariyerimin neredeyse her yılında defalarca konser verdiğim bu harika şehirde bu gece hep beraber en büyük Van konserimizi yapacağız. Herkesi bekleriz ❤️" paylaşımında bulundu.

ON BİNLER KONSERE KATILDI

Cem Adrian'ın daveti sonrası Van Atatürk Kültür Parkı'nda düzenlenen konsere on binlerce Vanlı akın etti. Cem Adrian'a şarkılarında eşlik eden Vanlılar unutulmaz bir gece yaşadı.

CEM ADRİAN'A ÇİRKİN SALDIRI

Konser sırasında bir seyircinin pet şişeli saldırısına uğrayacan Cem Adrian, yüzüne darbe almasına rağmen konserine devam etti. Kendisine saldıran kişiye müzik ile cevap veren Cem Adrian, büyük beğeni topladı. Konsere katılan kişilerin dakikalarca alkışını alan Cem Adrian, olayı görmezden gelip Vanlılara teşekkür etti.

O saldırı anı ise kameralara dakika dakika yansıdı.