Stiff Person Sendromu hakkında bilgiler:

  • SPS, merkezi sinir sistemini etkileyen nadir bir otoimmün hastalıktır.
  • Hastalık, vücuttaki kasların anormal derecede katılaşmasına ve sertleşmesine neden olur.
  • Bu durum, kişinin hareketlerini zorlaştırır ve yürümede, oturmada ve yatmada güçlük yaşamasına yol açar.
  • Hastalıkta, kişinin kasları anormal şekilde kasılır ve seğirme, titreme veya spazm gibi semptomlar görülür.
  • SPS'nin kesin nedeni bilinmemekle birlikte, otoimmün bir sürecin tetiklediği düşünülmektedir.
  • Hastalığın tedavisinde ilaçlar, fizik tedavi ve psikoterapi gibi yöntemler kullanılır, ancak tam bir tedavisi bulunmamaktadır.
  • Celine Dion, hastalığın tetiklediği semptomlar nedeniyle dünya turnesini iptal etmek zorunda kalmış ve tedavi sürecine girmiştir. Sanatçının, hastalığı nedeniyle sanat kariyerini sürdürüp sürdüremeyeceği konusunda belirsizlikler bulunmaktadır.
Kaynak: WanHaber Haber Merkezi