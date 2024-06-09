Stiff Person Sendromu hakkında bilgiler:
- SPS, merkezi sinir sistemini etkileyen nadir bir otoimmün hastalıktır.
- Hastalık, vücuttaki kasların anormal derecede katılaşmasına ve sertleşmesine neden olur.
- Bu durum, kişinin hareketlerini zorlaştırır ve yürümede, oturmada ve yatmada güçlük yaşamasına yol açar.
- Hastalıkta, kişinin kasları anormal şekilde kasılır ve seğirme, titreme veya spazm gibi semptomlar görülür.
- SPS'nin kesin nedeni bilinmemekle birlikte, otoimmün bir sürecin tetiklediği düşünülmektedir.
- Hastalığın tedavisinde ilaçlar, fizik tedavi ve psikoterapi gibi yöntemler kullanılır, ancak tam bir tedavisi bulunmamaktadır.
- Celine Dion, hastalığın tetiklediği semptomlar nedeniyle dünya turnesini iptal etmek zorunda kalmış ve tedavi sürecine girmiştir. Sanatçının, hastalığı nedeniyle sanat kariyerini sürdürüp sürdüremeyeceği konusunda belirsizlikler bulunmaktadır.
Kaynak: WanHaber Haber Merkezi