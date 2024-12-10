Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turunda Bursaspor’u penaltı atışları sonrası eleyerek yoluna 5. Eleme Turu ile devam edecek olan Artı Değer Van Spor FK, bu turda Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile eşleşti.

Çekilen kura sonucu temsilcimiz, 5. Eleme turunda Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

MAÇ GÜNÜ VE SAATİ BELLİ OLDU

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu müsabakaları 17, 18 ve 19 Aralık tarihlerinde oynanacak. Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, 17 Aralık tarihinde Çaykur Rizespor ile deplasmanda Çaykur Didi Stadı’nda karşı karşıya gelecek.

Çaykur Rizespor – Artı Değer Van Spor FK 5. Tur eleme maçı saat 18.00’de başlayacak.