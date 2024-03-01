Çatak’ta “Sıfır Atık Ve Geri Dönüşüm Sergisi” Açıldı

Çatak Atatürk İlkokulu bahçesindeki sanat merkezinde açılan ve tamamını öğrencilerin hazırladığı 'Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm Sergisi’nde atık maddelerin değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan tasarımlar yer aldı.

Düzenlenen sergideki atıklardan dönüştürülmüş el emeği ürünleri tek tek inceleyerek çocuklarla sohbet eden Çatak İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sancaklı, “Sıfır Atık Projesi ile amaçlanan, öğrencilere sıfır atık kavramını tanıtmak, öğrencilerin gündelik yaşamlarında atıkları nasıl azaltacakları, daha az tüketecekleri ve farklı şekillerde değerlendirebilecekleri konularda farkındalık oluşturmaktır.

Evlatlarımızın evlerindeki atık materyaller güzel birer sanat eserine dönüşmüş. Bu atıkların değerlendirilmesi, çevremiz açısından çok önemli. Tüm evlatlarımızı bu güzel çalışmalarından dolayı kutluyor, onlara başarılı ve mutlu bir gelecek diliyorum” dedi.

Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm Sergisine; İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sancaklı, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Fatih Seyhan ve Abdulkadir Salçuk, Çatak Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ercüment Bozdemir, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Erkan Manto, Atatürk İlkokulu Müdürü Hamdi İnan, çok sayıda öğrenci ve öğretmen katıldı.