Dün sabah saatlerinde Van-Çatak kara yolunda başlatılan çığ temizleme çalışmaları, bugün öğleden sonra tamamlandı. Bölgede çalışan iş makineleri, Çatak-Pervari kara yoluna düşen çığı da temizlemek üzere Kaçit Mahallesi’ne yönlendirildi.
Çatak- Pervari kara yolunun Kaçit Mahallesi mevkiinde önceki akşam yola düşen çığ nedeniyle ulaşıma kapanan kara yolunda da çalışmalara başlandı.
Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, Karayolları 11. Van Bölge Müdürü Demirhan Erol ve Van Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Onarım Daire Başkanlığı Çatak Şantiye Şefi Sıtkı İnal, çığ bölgesine giderek incelemelerde bulundu. Çatak-Pervari kara yoluna düşen kar kütlelerinin kısa sürede kaldırılarak yolun ulaşıma açılması hedefleniyor.
Kaynak: İHA