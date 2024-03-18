Çatak Kaymakamlığı bahçesinde bulunan Atatürk heykeline çelenk sunulması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından Şehit Talha Musap Salçuk Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda devam eden program, ‘Çanakkale Geçilmez’ adlı oratoryo, ‘On Beşliler Gidiyor’ kısa filminin izlenmezi, sinevizyon gösterimi, şiirlerin okunması, Yukarı Narlıca öğrencilerinin hazırlamış olduğu tiyatro gösteriminin ardından ‘18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri’ temalı şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.

Törene İlçe Kaymakamı Sercan Sakarya, Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sancaklı da katıldı.