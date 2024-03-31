Van'ın Çatak ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, DEM Parti adayı Reşat Eraslan kazandı.

Van'ın Çatak ilçesinde belediye başkanlığını DEM Parti adayı Reşat Eraslan kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Reşat Eraslan 4 bin 408, AK Parti adayı Abdurrahman Şeylan bin 740 oy aldı. (Açılan sandık oranı: % 85,19 )

Reşat Eraslan kimdir?

Reşat Eraslan, 10 Mart 1980'de Van'ın Çatak ilçesinde dünyaya geldi.

İlk ve orta öğrenimini ilçede tamamlayan Eraslan, Van Ziraat Meslek Lisesini bitirdi.

1998'de ziraat teknisyeni olarak atandıktan sonra Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bahçe Ziraati Bölümünü tamamlayan Eraslan, 2015'te Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi İşletme Bölümünden mezun oldu.

Çatak İlçe Tarım Müdürlüğünde teknik eleman olarak görev yapan Eraslan, evli ve 2 çocuk babasıdır.