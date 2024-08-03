İtalya Kadın Voleybol Takımı'nın dikkat çeken isimlerinden biri olan Carlotta Cambi, uluslararası voleybol arenasında hızla tanınan ve kendine sağlam bir yer edinen bir sporcu olarak öne çıkıyor. 28 Mayıs 1996 doğumlu Carlotta Cambi, İtalyan voleybolunun önde gelen isimleri arasında yer alıyor.

San Miniato doğumlu olan Cambi, şu anda Igor Gorgonzola Novara takımında ve İtalya milli takımında oynuyor. Voleybol kariyerinde birçok önemli başarıya imza atan Cambi, 2017 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası, 2018 FIVB Kadınlar Milletler Ligi ve 2019 Montreux Volley Masters gibi önemli turnuvalarda milli takımın başarısına katkı sağlamıştır. 2017 yılında İtalyan Ligi All-Star maçına seçilmesi de onun voleybol dünyasındaki yeteneğini ve popülerliğini göstermektedir.

Kulüp kariyerinde de önemli başarılar elde eden Cambi, 2015 yılında Pomì Casalmaggiore ile İtalya Süper Kupa ve CEV Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştır. Ayrıca, 2016-17 sezonunda AGIL Novara ile İtalya Ligi'nde şampiyonluk yaşamıştır.

İtalya Kadın Voleybol Takımı'nın önemli oyuncularından biri olan Carlotta Cambi, sahip olduğu yetenek ve başarılarıyla voleybol dünyasında adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.