Wanhaber / Mehmet Salih Giyci

Bir dönem Vanspor’da 2. Başkanlık görevini de yapan iş insanı Levent Cankurtaran, takıma daha önce verdiği destekleri hibe ettiğini açıklayarak, “Benim gibi tüm destekçi sevdalılarımızı da hibe yoluyla borçlarını silerek desteklerini memleketimize vermelerini temenni eder yeni yönetime başarılar dilerim” açıklamasında bulundu.

Cankurtaran, şu ifadeleri kullandı; “Değerli Vanlı hemşehrilerim, Van sevdalısı dostlarım, kardeşlerim; geçen süreçte sevdamız, kalbimiz Vanspor’la ilgili düşüncelerimi kamuoyuyla paylaşmıştım. Anonim Şirketi olma yolunda ki düşüncelerim gerek kulübümüz, gerekse de kamuoyu nezdinde destek göremediği için sözümde durarak tüm maddi desteklerimi hibe ediyorum. Benim gibi tüm destekçi sevdalılarımızı da hibe yoluyla borçlarını silerek desteklerini memleketimize vermelerini temenni eder, yeni yönetime başarılar dilerim.”