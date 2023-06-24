WanHaber – Özel

İpekyolu Belediyesi tarafından 3 ay önce açılan ve ücretsiz hizmet veren Şerefiye Kadın Spor Merkezi de yoğun ilgi gören spor merkezlerinden biri haline geldi.

Kadınların spor yapmak için uğrak noktası haline gelen merkezde birçok branşta hizmet veriliyor.

Şerefiye Kadın Spor Merkezi’nin 3 ayda yaklaşık olarak 800 kadına hizmet sunduğu belirtildi.

İpekyolu Belediyesi tarafından 4’ncüsü açılan ücretsiz spor merkezi, spor yapmak isteyen düşük bütçeli kadınları da ciddi bir maliyetten kurtarıyor.

“3 AYDA 800 KADINA HİZMET VERDİK”

İpekyolu Belediyesi tarafından kadınlara ücretsiz hizmet veren spor merkezi hakkında bilgi veren İpekyolu Belediyesi Antrenörü Özlem Tatar, “Şerefiye Kadın Spor Merkezinde 3’ncü ayımızın sonuna geldik. 3 ayda yaklaşık 800 kadına hizmet verdik.

Şerefiye Kadın Spor Merkezimizde obezite gruplara da hizmet veriyoruz. Yani ekstra diyetisyen hizmeti de uyguluyoruz. İpekyolu Belediyesi olarak 4 tane spor salonumuz var. Yılda toplam 14 bin kadına hizmet vermekteyiz. Bütün salonlarımızın kayıtları aynı anda açıldığı için Van’daki tüm kadınlarımıza hizmet sunmaktayız” diye konuştu.

“KENDİNE VAKİT AYIRMAK İSTEYEN TÜM KADINLARI BEKLİYORUZ”

Spor yapmak isteyen tüm kadınları İpekyolu Belediyesi’nin ücretsiz spor merkezlerine davet eden Antrenör Özlem Tatar, “Kardiyo fitness, plates, zumba, kardio, reformer pilates, trambolin gibi bütün branşlarda hizmet sunmaktayız. Kadınlarda kilo vermek isteyen oluyor, kilo almak isteyen oluyor. Sıkılaşıp incelmek isteyen oluyor.

Bütün hizmetleri dört salonumuzda da sunuyoruz. Spor salonlarına gitme imkânı olmayan, maddi olarak kendilerinde bu imkânı bulamayan bütün kadınları İpekyolu Belediyesinin Kadın Spor Merkezlerine bekliyoruz. Onları her açıdan spora teşvik ettiğimizi düşünüyorum. Gerek hoca kadrolarımız olsun, gerek güler yüzümüz olsun, incelmek, sıkılaşmak isteyen, kilo vermek isteyen, hayatın stresinden uzaklaşıp kendilerine vakit ayırmak isteyen bütün kadınlar İpekyolu Kadın Spor Merkezlerine bekliyoruz” dedi.

Spor salonuna gelen kadınlar memnun olduklarını belirterek, spor yapmak isteyen tüm kadınları, belediyenin ücretsiz kadın spor merkezlerine davet etti.

Bu arada Antrenör Tatar, bayramdan sonra çocuklara özel spor salonları da açılacağını dile getirdi.

Mehmet Salih Giyci – Ramazan Çetin