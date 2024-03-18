Van'da Zeve Şehitliği'nde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, ​Van Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi ve Şehit Aileleri ve Gaziler Yardımlaşma Derneği Başkanı Hakan Kahraman, Şehitlik Anıtı'na çelenk sundu.

Balcı, burada yaptığı konuşmada,18 Mart Çanakkale Zaferi'nin tarihe altın harflerle yazıldığını söyledi.

Tarih boyunca birçok zorluğun üstesinden gelen ve tarihe yön vererek zaferlere imza atan milletin, hiçbir zaman esaret altında yaşamayı kabul etmediğini belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Milletimiz canından aziz bildiği kutsal vatan toprağını korumak için 109 yıl önce dünya tarihinde eşi görülmemiş büyük bir destan yazmıştır. Bugün bizlerin en büyük sorumluluğu, bayrağımızın ilelebet dalgalanması için birlik ve beraberlik içinde verilen mücadeleyi millet olarak idrak etmek, gelecek nesillere bu bilinci aktarmak, şehitlerimizin kanlarıyla sulanan kutsal toprağı korumak ve bizden sonraki nesillere güvenli bir şekilde bırakmaktır."

Van Devlet Tiyatrosu salonunda devam eden programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardında günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.

Programda oratoryo, sinevizyon gösterimi, müzik dinletisi sunuldu, tiyatro oyunu sahnelendi.

Kompozisyon, şiir ve resim dallarında dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle sona eren programa, Van Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, vali yardımcıları, kurum amirleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.