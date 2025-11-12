6. Hudut Tugay Komutanlığı Çaldıran Komutan Yardımcılığı Şehit Üsteğmen Ahmet Selim Cerit Kışlası yerleşkesinde düzenlenen programda konuşan Kaymakam Süleyman Bakan, gelecek nesillere daha yeşil bir ilçe bırakmak istediklerini söyledi.

"Fidanlarımız, evlatlarımız ile büyüyecek ve Çaldıran'a nefes olacak." diyen Bakan, katılımcılara teşekkür etti.

Programa, Garnizon Komutanı Piyade Albay Tuncay Hıdırlı, 1. Hudut Tabur Komutanı Piyade Binbaşı Emre Eriş, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ali Parmaksız, Çaldıran Jandarma Komando Tabur Komutan Vekili Jandarma Üsteğmen Aykut Kurban, kurum müdürleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.