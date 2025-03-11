Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Erkek Öğrenci Pansiyonunda düzenlenen programa katılan Bakan, okul yönetimine ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Bakan, ramazanın bereketinin paylaşıldığı iftar sofralarında öğrencilerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Programa, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Gökhan Üre, Emniyet Müdür Vekili Muhammet Nurettin Yüksel, Milli Eğitim Müdürü Yılmaz Çoban, Sağlık Müdürü Kağan Eligül, Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Necip Çınarcı, Müftü Mehmet Faruk Geylani, Tarım ve Orman Müdürü Ömer Yalvaç, Çaldıran Devlet Hastanesi Başhekimi Şahin Sarıkaya, Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Nuri Bilen de katıldı.