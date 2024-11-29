Çaldıran Kaymakamı Süleyman Bakan, beraberindeki heyet ile birlikte İran İslam Cumhuriyeti Makü kentinde düzenlenen sınır güvenliği toplantısına katıldı. Toplantıda, sınır hattında terörle mücadele, kaçakçılık ve sınırda gerçekleşebilecek diğer illegal olayların önüne geçilebilmesi için gerekli değerlendirmeler yapıldı.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, "Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti arasında 1937 yılında imzalanan Tahran Antlaşması gereği 1. Derece Hudut Makamları arasında iki ayda bir yapılması öngörülen Sınır Güvenliği Toplantısı, İran İslam Cumhuriyeti Makü kentinde yapıldı. Makü Sınır Alayı Konukevi toplantı salonunda yapılan toplantıya Çaldıran heyeti adına Kaymakam Süleyman Bakan, Kilisekent heyeti adına Kilisekent Hudut Komiser Muavini Binbaşı Ali Ekber Beytullahzade katılım sağladı.

İki ülkenin ortak sınır hattında meydana gelen sınır olaylarının görüşüldüğü toplantıda, her iki ülke vatandaşlarının sınıra yakın alanlarda güvenlik zafiyetine sebebiyet vermemeleri, terörle mücadele, düzensiz göçmen geçişi, kaçakçılık ve sınırda gerçekleşebilecek diğer illegal olayların önüne geçilebilmesi için gerekli değerlendirmeler yapıldı" ifadelerine yer verildi.

İran'ın Makü kentinde yapılan toplantıda Kaymakam Süleyman Bakan'a; Çaldıran 1. Hudut Tabur Komutanı Piyade Yarbay Mehmet Kurt, Van İl Göç İdaresi Müdürü Fırat Güreş, Hudut Subayı Piyade Yüzbaşı Serdar Albayrak, İlçe Yazı İşleri Müdürü Şahbaz Kurt, İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü Şefi Rüstem Durna ve Van İl Göç İdaresi Müdürlüğü personeli tercüman Osman Ayaz eşlik etti.