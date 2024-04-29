Çaldıran Belediyesi’nden yapılan paylaşımda, belediyenin borç tutarının 123 milyon 894 bin 96 lira 6 kuruş olduğu açıklandı.

İŞTE ÇALDIRAN BELEDİYESİ’NİN BORCU…

KURUM SGK BORÇLARI: 1.498.500.00

PERSONEL A.Ş. SGK BORÇLARI: 28.672.700.96

KURUM VERGİ BORÇLARI: 8.035.123.84

PERSONEL A.Ş. VERGİ BORÇLARI: 9.746.327.60

PİYASA BORÇLARI

A-MAL ALIMI: 9.990.679.54

B-HİZMET ALIMI: 11.600.576.12

C-YAPIM İŞLERİ: 1.977.415.00

BANKA BORÇLARI

A-VAKIF BANK: 22.584.000.0

B-ZİRAAT BANKASI: 13.602.418.00

C-İLBANK: 10.886.397.00

İCRA BORÇLARI

A-FİRMA BORÇLARI: 2.680.537.00

B-ŞAHIS/İŞÇİ İCRALARI: 2.619.421.00

TOPLAM BORÇ: 123.894.096.06

Kaynak: şehrivangazetesi