Yapımını SugarWorkz-TAFF Pictures'ın üstlendiği, yönetmenliğini Murat Şeker'in yaptığı film, İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirilen çekimlerle tamamlandı. Türk sinemasının en popüler komedi serilerinden biri olan "Çakallarla Dans", bu filmde de izleyicilere bolca aksiyon ve kahkaha vaat ediyor.

Yeni Kadro ve Konu

Yeni filmde, "Çakallar" ekibi bu kez dünya çapında bir güzellik yarışmasının organizasyonunu üstleniyor. İzleyiciler, aksiyon dolu ve komik maceralarla karşılaşacak. Çakallar'ın kadrosuna bu filmde sürpriz isimler de katılacak.

Filmin senaryosunu Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi birlikte yazdı. Kadroda ise Şevket Çoruh, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın, Toygan Avanoğlu, Diren Polatoğulları, Rojda Demirer, Doğukan Polat, Ege Kökenli, Hakan Bilgin ve Ceyhun Yılmaz gibi ünlü isimler yer alıyor.

İlk Kareler

Filmin setinden gelen ilk kareler merak uyandırdı. Çakallarla Dans 7'nin görsel olarak ne kadar dikkat çekici olduğunu ve serinin bu yeni bölümünde neler sunacağını gösteren bu kareler, izleyicilerin heyecanını artırıyor.

Özetle: "Çakallarla Dans 7" filmi, uzun süredir beklenen bir yapım olarak Türk sinemasında önemli bir yer tutacak. Çekimlerin tamamlanmasının ardından, izleyiciler filmi 6 Aralık'ta sinemalarda izleyebilecek.