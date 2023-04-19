Wanhaber – Haber Merkezi

Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısında alınan karar gereği, belediyeye ait otobüsler Ramazan Bayramının 3 günü vatandaşa ücretsiz ulaşım hizmet verecek. Bayramın birinci günü olan Cuma gününden itibaren başlayacak olan ücretsiz ulaşım hizmeti, Bayramın üçüncü gününe kadar devam edecek.

Nisan ayı meclis toplantısında; Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde toplu taşıma hizmeti veren Belediyeye ait otobüslerin, Ramazan Bayramı süresince, '21 Nisan 2023 Cuma gününden başlayarak, 23 Nisan Pazar günü saat 24.00'a kadar ücretsiz toplu taşıma hizmeti vermesi karara bağlandı.