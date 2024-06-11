Büyükşehir Belediyesi evde sağlık, hasta nakil, fizik tedavi, ücretsiz ambulans hizmetlerinin ardından ücretsiz psiko-sosyal destek hizmeti de vermeye başladığını duyurdu.

Yapılan çalışma ile birlikte Sağlık İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde psiko-sosyal destek birimi kurulduğu kaydedildi. Birim tarafından psikolog, sosyal hizmet uzmanları ile bakıma muhtaç bireylere, engelli yurttaşlara ve ailelerine psikolojik alanda destek sunuluyor. Hastaların ve ailelerinin başvurusu sonucunda ev ziyareti yapılarak, ailelerin karşılaştığı zorlukların üstesinden gelmeleri için destek olunduğu bildirildi.

Proje hakkında bilgi veren Sağlık İşleri Daire Başkan Vekili İlhami Aker, Sağlık İşleri Şube Müdürlüğünce Evde Sağlık, Ambulans ile Nakil, Fizik Tedavi hizmetlerinin yanında psiko-sosyal destek hizmetiyle engelli bireylere sahip ailelerin karşılaştığı zorlukları bir nebze olsun hafifletmeye çalıştıklarını söyledi.

Ailelerin en büyük ihtiyacının psikolojik destek ve rehberlik hizmeti olduğunu belirten Daire Başkan Vekili Aker sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu aileler, çaresizlik, izolasyon, sosyal uyum güçlüğü ve sürekli bir gelecek kaygısı gibi derin psikolojik sorunlarla mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Bu süreçte ailelerin en büyük ihtiyacı, psikolojik destek ve rehberlik hizmetleridir. Engelli bireylerin bakımını üstlenen aileler, uyum sağlama sürecinde yoğun stres, inkâr, öfke, bunalım ve depresyon gibi duygusal dalgalanmalar yaşarlar. Sonuçta, kabullenme aşamasına geldiklerinde bile, bu süreçte yaşanan duygusal yıpranma, hayatlarının her alanını etkileyebilir. Bu nedenle, Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı olarak, bu ailelere yönelik kapsamlı psiko-sosyal destek programları sunmak hayati önem taşımaktadır. Bu programlar, ailelerin yaşadığı zorlukları hafifletmek ve onların daha kaliteli bir yaşam sürmelerine yardımcı olmak amacıyla tasarlanmıştır. Daire başkanlığı olarak biz üzerimize düşen her türlü fedakârlığı yapmaya hazırız." diye konuştu.

Hizmetten yararlanmak isteyenlerin 0432 222 12 34 nolu telefondan kayıt oluşturabilecekleri bildirildi.