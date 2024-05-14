Van Büyükşehir Belediyesi 2024 yılı Mayıs ayı 1. Meclis Toplantısında konuşan Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan, belediyeyi borç yüküyle devraldıklarını söyledi.

Son günlerde gündem olan işçi konusuna da değinen Başkan Zeydan; “Seçim öncesi ihtiyaç fazlası birçok kişi işe alınarak personel kotamız aşılmış. Belediyenin asli görevlerini yapamaz hale getirildiğini daha öncede kamuoyuyla paylaşmıştık. Burayı idare eden kayyım da aslında bu kanunları çok iyi bilmesine rağmen belediyeyi işlevsiz hale getirecek işler yapmış ve çok sayıda personel işe almıştır. O dönem bu işe alımlarda hiçbir adalet gözetilmemiş ve ilana çıkılmamıştır. Bizde bu nedenle üzülerek bazı arkadaşlarımızın işlerine son verdik. Ama engelliler ile mülakat sonucu ilana çıkılarak işe alınan konservatuvar personeli bu konunun dışında bırakıldı” ifadelerini kullandı.

“GELEN PARA MAAŞLARA VE KREDİLERE GİDİYOR”

İller bankasından gelen paranın büyük bölümünün maaşlara ve kredi borçlarına gittiğine vurgulayan Zeydan; “İller bankasından gelen paramızın neredeyse tamamı personel maaşları ve kredilere gidiyor. Şu anda kasamızda hizmet için kalan para 20 milyon TL’dir. Ve ayrıca müteahhitlere ve başka kurumlara da ödememiz gereken 100 milyonlarca lira borcumuz bulunuyor. Ben bunu kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Biz bu 20 milyon ile nasıl hizmet edeceğiz? Halkımızın derdine nasıl derman olacağız? Yol, park, kanalizasyon, depreme hazırlık nasıl yapacağız? Bu bizleri hem üzüyor hem de düşündürüyor. Ama tüm zorluklara rağmen bizler bu kentte hizmet vermek için geldik. Elimizden ne geliyorsa yapacağız. Van hizmetin en iyisini hak ediyor” diye konuştu.

Konuşmanın ardından 16 gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Mecliste, 13 ilçe belediyesince temin edilecek asfalt malzemesine (agrega- bitüm) karşılık, Van Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilecek asfalt yama malzemesinin verilmesi ve bu kapsamda 13 ilçe Belediyesi ile Büyükşehir arasında yapılacak olan ortak hizmet projesinin gerçekleştirilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Yine mecliste, 24.04.2024 tarihli ve 135 sayılı Van Büyükşehir Belediye meclis kararının 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 14. maddesi uyarınca 204 adet protokolün ilgili komisyonlara havale edilmesi i için kararın yeniden görüşülmesi talep edilirken, ayrıca bazı daire başkanlıklarına bağlı müdürlük isimlerinin değiştirilmesi ve ilgili daire başkanlıklarına bağlanmasının kararlaştırıldığı açıklandı.