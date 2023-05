Bu sene Kurban Bayramı 28 Haziran'da başlayacak. 9 gün tatil olması beklenen Kurban Bayramı için geri sayım başlarken kurbanlık fiyatları da birçok kişinin gündeminde yer almaya başladı. Haziran ayının ilk haftasında kurbanlık pazarlarının kurulması ve büyükbaş-küçükbaş kurbanlıkların satışına başlanması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl 7-8 bin civarında olan büyükbaş kurbanlık hisse fiyatlarının 2023 yılında en düşük 10 bin lira olması bekleniyor. 2023 yılında kurbanlık hisse fiyatları 10-16 bin arasında değişecek. Kurbanlık fiyatlarının haziran ayı ile birlikte netleşmesi bekleniyor.

Kurban hissesi en az ne kadar olmalı?

Kurban kesecek ortakların her birinin, hayvanın en az yedide birine sahip olması gerekir. Bu itibarla her bir büyükbaş hayvana hissedar olan kişiler, kendileri adına kesilen kurbandan hisselerini belirlemelidirler.

Kurbana ortak olacaklarda aranan şartlar nelerdir?

1- Ortakların Müslüman olmaları, kurban ve ibadete niyet etmeleri ve hisselerinin yedide birden az olmaması şarttır.

2- Sırf eti için ortak olan varsa ve biliniyorsa, hiçbirinin kurbanı sahih olmaz.

3- Ortakların bir kısmı ölmüş olsa, yahut bunak olsa, zararı olmaz.

4- Ortaklardan biri mutlak nezir için giremez. Yani şu koyunu keseceğim diye adayan, bunun yerine başkasını kesemez.

5- Ortaklardan biri geçen sene kesmediği kurbanı niyet eylese caiz olmaz.

6- Bir sığırı veya deveyi, yedi kişiye kadar Müslüman, bâliğ kimse, ortak olarak da satın alıp kesebilirler. Bunlara adak veya akika kurbanı da ortak edilebilir.

7- Zenginin satın aldığı sığıra, sonradan ortak olmak caiz ise de mekruhtur. Fakir, bir sığırı kurban etmek için satın alsa, sonra başkalarını ortak edemez.

8- Bir sığırı mesela bir ineği, en çok 7 kişi kesebilir. Yediden fazla kişi, bir veya birden fazla, ineğe ortak olamaz. Mesela, 8 kişinin 7 sığırı ortak satın almaları caiz olmaz. Çünkü, her birinin her hayvanda hissesi vardır. Hiçbirinin hissesi yedide birden az olamaz. Bunun gibi, 10 kişinin 15 ineği, kurban etmek için, ortak satın almaları da caiz olmaz. Çünkü 10 kişi, 15 ineğin her birine onda bir oranında ortak olmuş olur. Onda bir, yedide birden azdır. Bunun gibi, 3 kişinin 9 koyunu ortak satın almaları da caiz olmaz. Çünkü 3 kişi, 9 koyunun her birine üçte bir nispetinde ortaktır. Bir koyunu ise, ancak bir kişi kesebilir. Birden fazla kişinin, bir koyunu ortak alıp, kurban olarak kesmeleri caiz olmaz.

9- Bir sığıra 3,5,7 gibi tek ortak şartı yoktur. 2,4,6 gibi çift de olur. Fakat her işte teke riayet iyidir. Sünnet-i zevaiddir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

(Allah tektir, teke riayet edeni sever. Ey Kur'an ehli, teke riayet edin!) [Tirmizi] İnternethaber