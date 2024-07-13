Temmuz ayı maaş zammı sonrası emeklilerin merakla beklediği gün geldi. SGK'nın açıklamasına göre, tahsis numarası son rakamına göre belirlenecek ödemeler, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin IBAN numaralarına yatırılacak. Bu yeni düzenleme ile emeklilerin maaşlarına yapılacak zamlı ödemeler, Pazartesi günü itibarıyla hesaplara aktarılacak.

SGK'nın resmi duyurusuna göre, Temmuz 2024 maaş ödeme takviminde herhangi bir değişiklik olmadı. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, tahsis numaralarına göre belirlenen tarihler arasında maaşlarını alabilecekler. Özellikle en düşük emekli maaşı güncellemeleri ve olası zam farkları da ilerleyen günlerde hesaplara aktarılacak.

Emekli maaşlarının ödeme takvimi ve detayları hakkında daha fazla bilgiye SGK'nın resmi kanallarından ulaşılabileceği belirtildi. Bu gelişme, milyonlarca emekli tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.