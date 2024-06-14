Van’da 29 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan Van Kültür Yolu Festivalinde bir dizi etkinlikle birlikte çok sayıda konser de düzenlenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın paylaştığı etkinlik takvimine göre;

29 Haziran Cumartesi günü Oğuzhan Koç, 30 Haziran Pazar günü Alişan, 1 Temmuz Pazartesi günü Mert Demir, 2 Temmuz Salı Berdan Mardini, 3 Temmuz Çarşamba Fatma Turgut, 4 Temmuz Perşembe Merve Özbey, 5 Temmuz Cuma Bengü, 6 Temmuz Cumartesi Cem Adrian ve 7 Temmuz Pazar günü ise Ferhat Göçer, Atatürk Parkı Nevruz Alanı’nda Vanlılarla buluşarak sahne alacak.