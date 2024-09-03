Ehliyet Sınavlarında Devrim Niteliğinde Düzenlemeler Başladı!

Sınav Süresi 35 Dakikadan 40 Dakikaya Çıktı!

2024 Temmuz'unda yürürlüğe giren düzenlemeye göre, ehliyet sınavlarının süresi artık 35 dakikadan 40 dakikaya çıkarıldı, bu da adaylara daha fazla zaman tanıyacak.

Park Manevrası ve Geri Parkta Yeni Hamle Hakkı!

Yeni düzenlemeyle park manevrasında değişiklik yapıldı; sürücü adaylarına geri park sırasında bir hamle hakkı daha verildi, böylece daha fazla esneklik sağlandı.

Direksiyon Sınavında İki Farklı Güzergah Uygulaması!

Sınavlar artık, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen iki farklı güzergah üzerinden yapılacak ve sınav gününde kura çekilerek hangi güzergahın kullanılacağı belirlenecek.

Joker Sorununa Karşı Biyometrik Önlem ve Engelliler İçin Yeni Düzenlemeler!

Yeni düzenleme ile sürücü kursuna kayıt sırasında adayların fotoğrafları alınacak ve MEBBİS sistemine aktarılacak, ayrıca engelliler için araçlarına uygun tertibatla sınav yapılabilmesi sağlanacak.