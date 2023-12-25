Tahmini Okuma Süresi: dakika

Seyircisiz maça bir tepkide Van Spor Futbol Kulübü'nün bir önceki dönem As Başkanı Özcan Kara'dan geldi. Kara sosyal medya sayfası üzerinden yaptığı paylaşımda Van Spor'a haksızlık yapıldığını belirtti.

İşte Özcan Kara'nın yaptığı o paylaşım:

Ligimizde takıma gönül vermiş tüm taraftarımızın amansız desteğiyle ve takımımızın şampiyonluk parolasıyla mücadele ettiği süreçte, Bursaspor’un sportmenliğe aykırı hareketlerinin faturası Van Spor’umuzun cefakar taraftarına kesiliyor!

Van İl Spor Güvenlik Kurulu’nun aldığı bu karar(!) apaçık şekilde Bursaspor takımına ve onun destekçilerinin ekmeğine yağ sürecektir. Herkes bilmelidir ki, Van Spor takımı bunca zorlu badireleri her daim arkasında duran güçlü Van Spor taraftarının sayesinde aşmıştır.

Hava gibi, Van İl Güvenlik Kurulu bize ne kadar soğuksa, biz de Van Spor için o kadar kenetlenip ısınacağız!