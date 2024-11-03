Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Van Milletvekili Burhan Kayatürk, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Van'da İran Konsolosluğu açılması hedeflerini yerine getirdiklerini belirten Kayatürk, yeni hedeflerini açıkladı.

Van'ı ticaret, kültür ve üretim merkezi yapma hedefinde olan Kayatürk, sosyal medya hesabı üzerinden Vanlıları heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.

İşte Kayatürk'ün o paylaşımı:

Van'da İran Konsolosluğu açılması stratejik hedefimizdi. Şimdi yeni hedefimiz Van'da bir İran bankası açılması. Van'ımızı bir ticaret, kültür ve üretim merkezi yapmak, dahası Türkiye'ye açılan kapı olarak konsolosluk ve dış temsilciliklerin olduğu metropol bir şehre dönüştürmek için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. İlimize hayırlı olsun.