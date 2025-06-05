Burhan Camlı Sigorta Merkezi’nin sahibi, iş insanı Burhan Camlı, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Mesajında bayramların toplumsal dayanışma ve kardeşlik duygularını pekiştiren özel zamanlar olduğuna dikkat çeken Camlı, tüm vatandaşların bayramını en içten dilekleriyle kutladı.

“Kurban Bayramı, paylaşmanın, yardımlaşmanın ve hoşgörünün en güzel örneklerinin sergilendiği müstesna günlerdir” diyen Burhan Camlı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Milletçe birlik ve beraberliğimizi perçinlediğimiz, büyüklerin hatırlandığı, ihtiyaç sahiplerinin sevindirildiği Kurban Bayramı’na ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesileyle tüm halkımızın Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, huzur ve esenlik dolu bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum.”