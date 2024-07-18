Burak Demiralp: Başarı Dolu Bir Kariyer Yolculuğu

Başbakanlıktan Bakan Yardımcılığına Uzanan Yolculuk

1986 yılında Ankara'da doğan Burak Demiralp, eğitimine Ankara'da başladı. İşletme bölümünde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, 2018 yılında İşletme (MBA) alanında yüksek lisans yaparak akademik kariyerini güçlendirdi. 2004 yılında Başbakanlıkta meslek hayatına başlayan Demiralp, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Başbakanlık Müşaviri ve Başbakan Özel Kalem Müdür Yardımcılığı gibi önemli görevlerde bulundu. Bu süreçte çeşitli kurum ve kuruluşlarda yönetim kurulu üyeliği de yaparak kamu sektöründe geniş bir deneyim kazandı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine Geçiş ve Yeni Görev

Özel Kalem Müdürlüğünden Bakan Yardımcılığına

2018 yılında Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişiyle birlikte Burak Demiralp, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na Özel Kalem Müdürü olarak atandı. Bu görevde başarılı projelere imza atan Demiralp, 2024 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Bakan Yardımcılığı görevine getirildi. Yeni görevinde, Türkiye’nin çevre ve şehircilik politikalarının geliştirilmesi, iklim değişikliği ile mücadele ve sürdürülebilir şehirler oluşturulması konularında çalışmalar yapması bekleniyor.

İleriye Dönük Vizyon: Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği ile Mücadele

Geleceğe Yön Veren Politikalar

Burak Demiralp Kimdir? Kaç Yaşında, Nereli? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Özel Kalem Müdürlüğünden Bakan Yardımcılığına Burak Demiralp'in Hayatı ve Biyografisi

Burak Demiralp, Bakan Yardımcılığı görevinde Türkiye’nin çevre ve şehircilik politikalarını daha sürdürülebilir bir hale getirmeyi hedefliyor. Özellikle iklim değişikliği ile mücadele, enerji verimliliği, yeşil alanların korunması ve artırılması konularına öncelik veriyor. Kamu sektöründe kazandığı deneyim ve bilgi birikimini kullanarak, Türkiye’nin çevre ve şehircilik alanında daha modern ve sürdürülebilir projelere imza atmayı amaçlıyor.

Kahramanlık Duygusu: Vatanseverlik ve Hizmet Aşkı

Vatanseverlik ile Hizmette Öncü

Burak Demiralp’in kariyerinde önemli bir yer tutan vatanseverlik ve hizmet aşkı, yeni görevinde de kendini gösterecek. Kamu sektöründe kazandığı deneyim ve bilgi birikimi ile ülkesine hizmet etme arzusunu sürdüren Demiralp, Türkiye’nin çevre ve şehircilik politikalarını daha ileriye taşıyacak projeler geliştirmeyi planlıyor. Bu bağlamda, Demiralp’in yeni görevinde, Türkiye’nin çevre ve şehircilik alanında daha sürdürülebilir ve modern projelere imza atması bekleniyor.