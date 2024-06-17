Dün başlayan Kurban Bayramının bugün ikinci günü kutlanıyor.

Van merkezde bugün 9 fırın, sabahın erken saatlerinden itibaren hizmet vermeye başlayacak.

Bayramın 1. gününe göre daha çok fırının nöbetçi olacağı bugün, vatandaşların ekmeğe ulaşmaları daha kolay olacak.

İşte bayramın 2. günü olan bugün Van merkezde hizmet verecek olan fırınlar ve adresleri;

1- Van Gölü Ekmek Fırını (İskele Caddesi İller Bankası karşısı)

2- Özpolat Ekmek Fırını (Hafıziye Mah. Cumhuriyet civarı İkinisan Caddesi)

3- Hacıoğlu Ekmek Fabrikası (Şerefiye Mahallesi)

4- Mis Tarım Ekmek Fırını (Sıhke Caddesi)

5- Çello Ekmek Fırını (İkinisan Caddesi)

6- Aslı Ekmek Fırını (Hacıbekir Mahallesi Sebze Hali Civarı)

7- Köylüm Ekmek Fabrikası (İstasyon Mahallesi Fatih Caddesi)

8- Büyükşehir Unlu Mamulleri (Akköprü Mahallesi Hıdırellez Caddesi Kardelen Sokak)

9- Başit Ekmek Fırını (Şabaniye Mahallesi Şabaniye Caddesi)