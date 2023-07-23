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Süper Lig ve Milli Takım dışında da dünya futbolunu takip edenler, günün maç programını merak ediyor ve araştırıyor.

Hazırlık maçları dahil olmak üzere yayınlanan her karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, "Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.

Maç heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, bu soruların cevaplarını net bir şekilde öğrenmek için arama motorlarının başına geçti.

Futbolseverler, destekleri takımın maçlarını gün içerisinde izlemek için, saat bilgisine en doğru şekilde ulaşmak istiyor.

Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta?

13:00 Tottenham - Leicester City Hazırlık Maçı Yayın Yok

13:00 Yokohama Marinos - Manchester City Hazırlık Maçı Yayın Yok

13:00 Fransa - Jamaika FIFA Kadinlar Dünya Kupasi TRT Spor

15:00 Angers - Nantes Hazırlık Maçı FC Nantes Youtube

16:00 Magdeburg - Sevilla Hazırlık Maçı Sevilla FC Youtube

19:00 Espanyol - Cadiz Hazırlık Maçı Espanyol Youtube

21:00 Fiorentina - Catanzaro Hazırlık Maçı Yayın Yok

21:00 Volos - AEK Hazırlık Maçı AEK FC Youtube

22:00 Santos - Botafogo RJ Brezilya Serie A Smart Spor 2 Spor Smart 2

22:00 Bragantino - Internacional Brezilya Serie A Smart Spor HDSpor Smart

23:00 Fulham - Brentford Premier Lig Yaz Serisi Bein Sports 3 Ensonhaber