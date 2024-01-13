Futbol maçlarını ilgiyle takip edenler Cumartesi günü oynanacak futbol maçlarının detayları hakkında arama yapıyor.

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13 Ocak 2024 Cumartesi günü oynanacak maçların programını sizler için derledik.

Bugün Trendyol Süper Lig, Premier Lig, Bundeliga, La Liga, Ligue 1 ve Serie A'da biribirnden keyifli maçlar oynanacak.

Peki, 13 Ocak 2023 Cumartesi günü hangi maçlar oynanacak? İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri..

Trendyol Süper Lig

13:30 MKE Ankaragücü - Kasımpaşa

13:30 Hatayspor - Pendikspor

16:00 Başakşehir FK - Alanyaspor

19:00 Beşiktaş - Fatih Karagümrük

19:00 Çaykur Rizespor - Adana Demirspor

TFF 1. Lig

13:30 Bandırmaspor - Erzurumspor FK

13:30 Bodrum FK - Giresunspor

16:00 Adanaspor - Boluspor

19:00 Eyüpspor - Keçiörengücü

İngiltere Premier Lig

15:30 Chelsea - Fulham

20:30 Newcastle United - Manchester City

İspanya La Liga

16:00 Las Palmas - Villarreal

18:15 Mallorca - Celta Vigo

20:30 Athletic Bilbao - Real Sociedad

23:00 Real Betis - Granada

İtalya Serie A

17:00 Napoli - Salernitana

17:00 Genoa - Torino

20:00 Hellas Verona - Empoli

22:45 Monza - Inter

Almanya Bundesliga

17:30 RB Leipzig - Eintracht Frankfurt

17:30 Augsburg - Bayer Leverkusen

17:30 Mainz 05 - Wolfsburg

17:30 Freiburg - Union Berlin

17:30 Köln - Heidenheim

20:30 Darmstadt 98 - Borussia Dortmund

Fransa Ligue 1

19:00 Monaco - Reims

23:00 Rennes - Nice

Kaynak: Ensonhaber