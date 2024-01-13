Futbol maçlarını ilgiyle takip edenler Cumartesi günü oynanacak futbol maçlarının detayları hakkında arama yapıyor.
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13 Ocak 2024 Cumartesi günü oynanacak maçların programını sizler için derledik.
Bugün Trendyol Süper Lig, Premier Lig, Bundeliga, La Liga, Ligue 1 ve Serie A'da biribirnden keyifli maçlar oynanacak.
Peki, 13 Ocak 2023 Cumartesi günü hangi maçlar oynanacak? İşte bugün oynanacak maçlar ve başlama saatleri..
Trendyol Süper Lig
13:30 MKE Ankaragücü - Kasımpaşa
13:30 Hatayspor - Pendikspor
16:00 Başakşehir FK - Alanyaspor
19:00 Beşiktaş - Fatih Karagümrük
19:00 Çaykur Rizespor - Adana Demirspor
TFF 1. Lig
13:30 Bandırmaspor - Erzurumspor FK
13:30 Bodrum FK - Giresunspor
16:00 Adanaspor - Boluspor
19:00 Eyüpspor - Keçiörengücü
İngiltere Premier Lig
15:30 Chelsea - Fulham
20:30 Newcastle United - Manchester City
İspanya La Liga
16:00 Las Palmas - Villarreal
18:15 Mallorca - Celta Vigo
20:30 Athletic Bilbao - Real Sociedad
23:00 Real Betis - Granada
İtalya Serie A
17:00 Napoli - Salernitana
17:00 Genoa - Torino
20:00 Hellas Verona - Empoli
22:45 Monza - Inter
Almanya Bundesliga
17:30 RB Leipzig - Eintracht Frankfurt
17:30 Augsburg - Bayer Leverkusen
17:30 Mainz 05 - Wolfsburg
17:30 Freiburg - Union Berlin
17:30 Köln - Heidenheim
20:30 Darmstadt 98 - Borussia Dortmund
Fransa Ligue 1
19:00 Monaco - Reims
23:00 Rennes - NiceKaynak: Ensonhaber