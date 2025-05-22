Van’ın bugün ki gündeminde ilk sırayı Artı Değer Van Spor FK ile Çimentaş Elazığspor arasında oynanacak Play-Off 3. Turu ilk maçı alıyor.

Play-Off’ta ilk 2 turu geçerek adını 3. Tura yazdıran temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, bugün sahasında Çimentaş Elazığspor ile karşılaşacak. Rövanş maçı için avantajlı bir skor elde etmeyi amaçlayan temsilcimize taraftarlardan da destek mesajları geliyor.

Uzun bir aradan sonra Van’da gece maçı oynanacak olması da kentte ayrı bir hava yaratmış durumda. Binlerce taraftar, bugün saat 20.00’de başlayacak olan maçta tribünlerdeki yerini alacak ve takımını destekleyecek.

Van Spor FK cephesinden yapılan açıklamalarla da, taraftarlar maça ve takıma desteğe davet ediliyor.

BİLETLER SAAT 14.00’TE SATIŞA ÇIKACAK

Bugün Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak Artı Değer Van Spor FK – Çimentaş Elazığspor maçı biletleri stadyum gişelerinde satılacak. Biletler saat 14.00 itibari ile satışa çıkacak.

Taraftarların büyük ilgi göstermesi beklenen maçta tribünlerin dolacağı öngörülüyor. Van Spor FK yöneticileri de, yoğunluk yaşanmaması için biletlerin erkenden alınmasını öneriyor.

RÖVANŞ 26 MAYIS’TA

Bugün Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak Nesine 2. Lig Kırmızı Grup Play-Off 3. Tur ilk maçının rövanşı 26 Mayıs Pazartesi günü Elazığ’da oynanacak.

İki maçın ardından tur atlayan taraf finale yükselecek.