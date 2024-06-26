Özalp ilçesinde 30 kilometre uzaklıkta bulunan, 407 hektar alanı kaplayan ve kuş cenneti olarak adlandırılan Akgöl, yağışlar sayesinde bu yıl kurumadı. Özellikle 2021 yılında kuraklığın etkili olduğu bölgede kar ve yağmur suları ile beslenen Akgöl Mayıs ayı ortalarında kurumuştu. Bu yıl Mart ve Nisan ayında yağış oranının yüksek olmasıyla Akgöl eski ihtişamlı günlerine geri döndü. Suyun bol olduğu gölde başta flamingolar olmak üzere birçok kuş türü gelemeye başladı.

“Geçtiğimiz yıllarda Akgöl'ün yüzeyinde araçlarla dirift atan manzaralarına tanıklık etmiştik”

Van Gölü havzasının sulak alanlar arasında merkezdeki en büyük havza olduğunu ifade eden Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, “Merkezde en büyük Van Gölü olmak üzere çevredeki birçok gölün bir kısmı da hem göçmen hemde bu bölgede yaşayan kalıcı kuşlar için birer yaşam alanı. Nihayetinde bunlardan bir tanesi de Akgöl.

Geçen yıllarda sıcaklık, kuraklık ve buharlaşmanın etkisiyle Akgöl bu aylarda tamamen kurumuştu. Oysa bu yıl saha çalışmalarına çıktığımızda Akgöl'ün su topladığını ve kuşların tekrar o gölü yaşam alanı seçtiklerini, tekrar o görkemli o güzel günlerine dönüş yaptıklarını fark ettik. Tabi ki bunlar çok sevindirici şeyler. Sadece Akgöl değil diğer göllerde benzer bir durum var. Buda bize şunu gösteriyor. Yağışlı sezonlarda bizim bütün sulak alanlarımız, bütün yüksek kesimlerdeki göllerimiz suyla buluştuklarında aslında bölgenin kuş popülasyonunu açısında özellikle hem o göçmen kuşların rotaları, hem de o bölgede yaşayan diğer kuş türleri açısında birer yaşam alanları oluşturduklarını gösterdi.

Bu fevkalade güzel olumlu pozitif bir gelişme olarak kaydedebiliriz. Geçen yıllar boyunca yaşanan buharlaşmanın şiddeti Akgöl'ün tamamen kurumasına yol açmıştı. Dolayısıyla gölde tek bir damla su kalmamıştı. Gölün yüzeyinde araçlarla dirift atan manzaralara tanıklık etmiştik. Oysa bu gün o gölün tabanının suyla dolduğunu ve kuşlara ev sahipliği yaptığını görmek fevkalade keyif verici bir manzara. Tabi umuyoruz önümüzdeki yıllarda bu yağışlı süreç devam etsin o kuşlar orada yaşamaya ve yaşam alanı olarak o bölgeye kullanmaya devam etsinler” dedi.