TRT1'in bugünkü canlı yayın akışı ve program bilgilerine ulaşabilirsiniz. TRT1'de hangi programlar yayınlanacak, hangi saatlerde izleyebilirsiniz? İşte bugün TRT'de izleyeceğiniz dizi ve programlar hakkında tüm detaylar.

Sabahın Erken Saatlerinde: İstiklal Marşı ve Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"

06:33'te İstiklal Marşı ile güne başlıyoruz. Ardından 06:35'te Nostalji Kuşağı'nda "Uğurlugiller" ile geçmişe bir yolculuk yapıyoruz.

Aşk ve Dram: Kara Tahta

07:05'te yayınlanacak olan "Kara Tahta" dizisi, yarım kalan bir aşk hikayesini ve geçmişle hesaplaşmaları konu alıyor. Atlas ve Irmak'ın aşk öyküsü ile lise yıllarına dönüş yapacaksınız.

Hayata Pozitif Bir Bakış: Alişan ile Hayata Gülümse

10:30'da "Alişan ile Hayata Gülümse" programı, saygın uzmanlar, ünlü isimler ve yurdun dört bir yanından gelen konuklarla ekranlara gelecek.

TRT1 CANLI YAYIN AKIŞI: Gündüz ve Akşam Programları

Geçmişe Yolculuk: Seksenler

13:15'te "Seksenler" dizisi, Türkiye'nin 1980'lerden günümüze kadar geçen değişimini klasik bir Türk ailesi üzerinden anlatıyor. Sosyal değişim ve yeniliklerin hayatımıza etkilerini izleyebilirsiniz.

Anadolu'nun Hikayesi: Gönül Dağı

14:30'da "Gönül Dağı" dizisi, her cumartesi yeni bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Anadolu'nun samimi hikayelerini kaçırmayın.

Yarışma Heyecanı: Lingo Türkiye

17:45'te "Lingo Türkiye" yarışma programı, dört harfli kelimelerle başlayıp beş harfli kelimelerle devam ediyor. Yarışmacılar arasında kıyasıya bir mücadele izleyeceksiniz.

Günün Özetleri: Ana Haber

19:00'da TRT1 Ana Haber bülteni, günün önemli gelişmelerini ekranlarınıza taşıyacak.

Sürpriz Performanslar: İddiaların Aksine

19:55'te "İddiaların Aksine" programında, ilginç ve çarpıcı konular ele alınacak.

Müzik ve Rekabet: Sen Türkülerini Söyle

20:00'de "Sen Türkülerini Söyle" yarışma programında, yetenekli sesler jüri karşısında performans sergileyecek. Gecenin birincisi olmak için yarışmacılar tüm hünerlerini gösterecekler.

Tarihe Yolculuk: Mehmed: Fetihlerin Sultanı

00:15'te "Mehmed: Fetihlerin Sultanı" ile tarihin akışını değiştiren Sultan Mehmed'in mücadelesine tanık olacaksınız. Dönemin atmosferiyle büyülenmeye hazır olun!

TRT1'in Canlı Yayın Akışıyla Günü Dolu Dolu Geçirin!

TRT1, bugünkü zengin program içeriğiyle izleyicilerine dolu dolu bir gün vaat ediyor. Her zevke hitap eden programlarla gününüzü keyifli hale getirin!