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WanHaber – ÖZEL

Van’da birçok sektör ara eleman sıkıntısı yaşıyor.

Van’daki esnafın ara eleman sıkıntısını sürekli dile getirmesi, yetiştirecek çırak bulamaması ise ileri ki yıllar için büyük sorun teşkil ediyor.

Ancak Van Olgunlaşma Enstitüsü’nde yapılan çalışmalar, ara eleman ihtiyacına da can suyu olabilecek nitelikte.

Van Olgunlaşma Enstitüsü’nde kuyumculuk, giyim, üretim teknolojisi, el sanatları ve nakış alanlarında Urartu Medeniyetine ait çeşitli öğelerin sanatsal ve dekoratif olarak tanıtılması hedeflenirken, enstitüde ki çoğu kursiyerin aldığı eğitimlerle piyasanın ihtiyaçlarına göre yetiştirildiği ve ara eleman sıkıntısına can suyu olacağı ifade edildi.

“BÖLGE İÇİN CİDDİ KAZANÇ”

Ara eleman yetiştirmenin Van ve bölge için ciddi kazanç olacağını ifade eden Van Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Neşe Evliyaoğlu, “Burada yaptığımız çalışmaların yanı sıra ara eleman da yetiştiriyoruz. Bölge için ciddi bir kazanç olacak bu.

Hakkari, Şırnak ve Van genç nüfusun yoğun olduğu kentler arasında. İşsizlik oranının da çok yüksek olduğu iller buralar. İş olanakları kısıtlı olduğu için dışarıda çalışan çok genç var.

Buradaki potansiyeli üretime dönüştürebilirsek çok büyük kazanç olur. Bunun kadını erkeği de yok. Bizim hedefimiz Van’ın üretimine, Van’ın tanıtımına, Van’ın kültürüne, Van’ın el sanatlarına hem hakkettiği değeri vermek, hem de onları bir şekilde öne çıkarmak” dedi.

Mehmet Salih Giyci – Fatma Öztürk