BOTAŞ'ın internet sitesinde nisan ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

oğal gazda nisan geçerli olacak mesken abonelerinin tarifesi sabit kalırken, sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı tarifede indirim yapıldı.

1000 METREKÜP İÇİN 4 BİN 80 LİRA

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine nisanda uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğalgaz için 4 bin 80 lira olarak açıklandı.

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğalgazda 7 bin 124 lira, kademe 2 için ise 9 bin 478 lira olarak belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 10 bin lira olarak duyuruldu. Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.AA