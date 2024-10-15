UYUŞTURUCU TİCARETİ HANGİ ADRESLERDE YAPILIYORDU?

Cumhuriyet Mahallesi'nde bir evde, büyüyen madde ticareti için ticari bilgi alanında yapılan operasyonda, çok miktarda kapasite harcandı. Özkan A. ve Yasemin D. isimli şüphelilerin, kimyasal maddelerin Gümüşdere Mahallesi'nde bulunan bir adresten temin edilmeleri, bu suç ağının ne denli yaygın ve organize olduğunu göz önünde seriyor.

BOSTANDA BULUNAN UYUŞTURUCU MADDELERİN MİKTARI NE KADARDI?

Yapılan işlem sırasında yaklaşık 2 metre uzunluğunda 8 adet ipucu keneviri kökü ele geçirildi. Bu kenevirlerin toplam ağırlığının yaklaşık 13 kilo olduğu öğrenildi. Bunun yanı sıra, çok sayıda yetişen bitki tohumu ve saklanmaya hazır madde de bulunur. Operasyon sonucunda, harcamanın yapıldığı günde 2 bin euro ticaretinden elde edildiği belirtildi. Bu durum, sadece bir üretim üretim merkezi değil, aynı zamanda ticaretin de yapıldığı bir ağın gözlerinin önüne seriyor. Verilerin dağılımı miktarı, olayın ciddiyetini arttırırken, bu tür operasyonların neden bu kadar önemli olduğunu da bir kez daha hatırlatıyor.

BOSTAN BABA'NIN İLİŞKİLERİ NELERDİ?

Polis tarafından yapılan çalışma sonucunda ele geçirilen bostanın "Bostan Baba" olarak bilinen ve birçok ünlü ismin ziyaret ettiği Ali Tarık A.'ya ait olduğu belirlendi. Bu durumda, sadece ticaretinin değil, aynı zamanda ünlülerin bu tür faaliyetlerinin dolaylı olarak nasıl dahil edilebileceğini de sorgulatıyor. Bostanın, ünlü isimler tarafından tanınan, bu kişinin toplumsal algısında nasıl bir etki yarattığına dair önemli bilgiler da beraberinde getiriyor. Ünlülerin bu tür mekanlarla bağlantıları, kamuoyunda büyük bir yankı yankılanırken, bu türler nasıl şekillendiği ve toplumsal normların nasıl değiştiği konusunda tartışmalara yol açıyor.