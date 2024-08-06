Bu önemli karar, seyahat sektöründeki rekabeti ve dengeleri yeniden şekillendirecek.

Mahkeme kararına göre, Booking.com ve benzeri şirketler, Türkiye'de yerleşik otel ve konaklama tesislerinin pazarlanması ve pazarlanmasına aracılık etmesine artık izin verilmeyecek. Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK), Mahkeme kararının ardından, Booking.com'a erişim engeli uygulayacak.

TÜRSAB Avukatı Işıl Karatepe, "Biz sitenin tüm faaliyetlerinin durdurulması yönünde talebimizi ilettik. Mahkeme sitenin Türkiye'deki faaliyetlerinin durdurulmasına karar verdi" diyerek kararın kapsamını açıkladı.

Rekabet Kurumu tarafından daha önce 2,5 milyon lira idari para cezasına çarptırılan Booking.com, şimdi de tüm Türkiye faaliyetlerinin durdurulmasıyla karşı karşıya.

Bu kararın seyahat sektörü için önemli sonuçları olacak. Sektör temsilcileri, online platformların yüksek komisyon oranlarıyla işletmeleri zorladıklarını ve kriz dönemlerinde destek vermek yerine krizi fırsata çevirdiklerini vurguluyor.

Booking.com'un Türkiye'deki faaliyetlerinin durdurulması, yerli seyahat acentalarına önemli bir avantaj sağlarken, tüketiciler için de yeni alternatiflerin doğmasına yol açabilir. Önümüzdeki dönemde sektörde yeni dinamiklerin ortaya çıkması bekleniyor.