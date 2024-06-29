Ankara'da siyasi kulisler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a istifasını sunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ardından Kabine'de yeni bir istifa dalgası olacağı dedikodularıyla çalkalanıyor. Bu kez Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da görevlerini bırakacağı konuşuluyor.

Kabine'deki İstifalar Gündemi Sarsıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın istifasıyla başlayan süreç, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a istifa mektubunu sunduğu iddialarıyla devam ediyor. Koca'nın henüz bu iddiaları yalanlamaması, siyasi çevrelerde spekülasyonları artırıyor.

Yusuf Tekin'e Suç Duyurusu

Öte yandan, Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ve "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adlı eğitim programı için Danıştay'a dava açıldığı belirtildi. Bu durum, Tekin'in istifasıyla ilgili süreci daha da karmaşık hale getiriyor.

Yılmaz Tunç ve Vedat Işıkhan da Görevlerinden Ayrılacak

Kabine'deki değişikliklerin sadece Yusuf Tekin ile sınırlı kalmayacağı konuşuluyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da istifa edeceği yönündeki iddialar, siyasi arenada büyük yankı uyandırıyor.

Ankara'da gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Görevden ayrılma sürecindeki bakanların yerine kimlerin atanacağı ise merakla bekleniyor.