Kanal D’nin Fenomen Yarışması Gelinim Mutfakta’da 6 Haziran Puan Durumu Açıklandı!

Kanal D’nin sevilen programı Gelinim Mutfakta’da haftanın dördüncü çeyrek altını sahibini buldu. Nursel Ergin’in sunumuyla ekrana gelen programda, günün yemeği Zümrüt Köfte olarak belirlendi. 6 Haziran Perşembe günü yayınlanan 1404. bölümde çeyrek altını kazanan gelin belli oldu. Peki, 6 Haziran’da Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte yanıtı:

Gelinim Mutfakta 1404. Bölümde Büyük Kapışma! Çeyrek Altın Kimin Oldu?

Nursel Ergin’in sunuculuğunu üstlendiği ve izleyicilerin büyük ilgiyle takip ettiği Gelinim Mutfakta’da, günün kazananı ve kaybedeni belli oldu. 6. sezonun sonlarına yaklaşılırken, heyecan giderek artıyor. Her gün saat 13.00’te izleyiciyle buluşan programda, 1404. bölümde yapılan Zümrüt Köfte yarışında puanlama tamamlandı. Peki, 6 Haziran’da Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? İşte detaylar:

Bugün Çeyrek Altını Kazanan Gelin Kim Oldu?

Haftanın dördüncü gününde Gelinim Mutfakta yarışmasında çeyrek altını kazanan gelin KIYMET oldu. Zümrüt Köfte yaparak kayınvalidelerden en yüksek puanları toplayan Kıymet, çeyrek altını yakasına taktı ve hafta finaline puan avantajıyla giriş yapma şansını elde etti. 20 bölüm sürecek final serisinde eleme yapılmadan devam edecek olan yarışmada Kıymet, günün en yüksek puanlarına ulaşarak büyük bir başarı gösterdi.

İşte 6 Haziran Gelinim Mutfakta Puan Durumu:

GELİNİM MUTFAKTA ZEYNEP – 11

GELİNİM MUTFAKTA KIYMET – 18

– 18 GELİNİM MUTFAKTA DAMLA – 14

– 14 GELİNİM MUTFAKTA BAŞAK – 7

Gelinim Mutfakta'da rekabet her geçen gün daha da kızışıyor. 6 Haziran’daki bölümde Zeynep, Kıymet, Damla ve Başak arasındaki çekişme büyük bir heyecanla takip edildi. KIYMET, çeyrek altını kazanarak bir adım öne geçti ve final serisine avantajlı başladı. Yarışmanın son bölümlerinde neler olacağını merakla bekliyoruz!